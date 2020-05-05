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Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

У каждого из российских лидеров есть или были свои предпочтения в еде, однако единого списка запрещенных продуктов и блюд не существует. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

Галкин застал еще Леонида Брежнева, который любил дичь. «Ее, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь», — пояснил повар. При этом первый президент СССР Михаил Горбачев дичь не любил, но мог съесть утиное филе или индейку, который специально выращивали. Во время зарубежных командировок он мог попробовать морепродукты.

По словам Галкина, Борис Ельцин был «всеядным», но не очень любил морскую фауну — креветки, морских ежей.

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Нынешний российский президент Владимир Путин, по словам повара придерживается традиционных вкусов в еде. «Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек», — рассказал Галкин.

Шеф-повар Кремля сообщил, что даже при СССР на столах первых лиц государства присутствовали экзотические фрукты, которые невозможно было купить в магазинах: манго, киви, авокадо, ананасы.

В 2019 году бывший пилот президентского борта Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал, что еду для путешествующего на самолете Владимира Путина готовят заранее «специальные люди».

По словам Федорушкина, пищу привозят в закрытых контейнерах, которые передаются бортпроводникам. Ее разогревают на кухне, которая находится на первом этаже авиалайнера, а затем приносят «наверх».

Теги: шеф-повар, Кремль, питание
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