В Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе турбинных лопаток

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В Санкт-Петербурге произошел пожар в металло-прокатном цеху на территории ОАО «Завод турбинных лопаток». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«В 11:43 поступила информация о пожаре по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский р-он, ул. Седова, д. 11АЦ, на территории ОАО «Завод турбинных лопаток». По прибытию первого подразделения наблюдался выход дыма из здания металло-прокатного цеха», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло на технологической установке, его площадь составила 40 кв.м. В 12:25 пожар был локализован. К ликвидации пожара привлечено 29 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека, 6 единицы техники.

3 мая в подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом. Площадь пожара составила 1000 кв. м, здание частично обрушилось. В МЧС отметили, что в тушении огня участвовали 87 человек и 24 единицы техники. Никто не пострадал.