В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников

Карантинные меры, установленные в Ленинградской области в связи с эпидемией коронавируса, могут быть частично отменены после майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.

Глава региона Александр Дрозденко предложил руководству муниципалитетов подготовить предложения о смягчении карантина. По его словам, в Ленобласти на протяжении последних дней сохраняется стабильный уровень заболеваемости за исключением нескольких очагов.

«На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены», — сказал губернатор.

По данным региональных властей, в области подтверждены 1096 случаев заболевания COVID-19. За сутки их число выросло на 59. На аппаратах ИВЛ находятся семь пациентов, 220 человек выписались, трое умерли.

Ранее 4 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поэтапное снятие ограничительных мер в стране будет зависеть от динамики распространения коронавируса.