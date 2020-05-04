Песков назвал условия снятия ограничительных мер в России

Снятие ограничительных мер, введенных в России из-за эпидемии коронавируса, зависит от динамики распространения инфекции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 24».

«Мы, конечно, все ждем 11 мая, а главное, — мы, наверное, ждем показатели динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Кремля напомнил, что президент поручил правительству подготовить к 5 мая поэтапный план снятия ограничительных мер. Песков добавил, что этот план должен учитывать специфику ситуации «на конкретный день в конкретном регионе».

«Это очень сложный и действительно растянутый процесс. К этому нужно быть готовым», — отметил он.