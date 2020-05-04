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Пандемия коронавируса ,  
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Песков назвал условия снятия ограничительных мер в России

Снятие ограничительных мер, введенных в России из-за эпидемии коронавируса, зависит от динамики распространения инфекции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 24».

«Мы, конечно, все ждем 11 мая, а главное, — мы, наверное, ждем показатели динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Кремля напомнил, что президент поручил правительству подготовить к 5 мая поэтапный план снятия ограничительных мер. Песков добавил, что этот план должен учитывать специфику ситуации «на конкретный день в конкретном регионе».

«Это очень сложный и действительно растянутый процесс. К этому нужно быть готовым», — отметил он.

Кремль анонсировал совещание Путина по поэтапному отказу от ограничений
Политика
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее Песков сообщил, что президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание по постепенному отказу от ограничительных мер, принятых в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 28 апреля Путин поручил до 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода страны из ограничительных мер с 12 мая.
 

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, коронавирус
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