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В центре Челябинска подростка зарезали в массовой драке

Массовая драка произошла в центре Челябинска ночью 22 февраля. В результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мы можем подтвердить факт массовой драки сегодня ночью в центре Челябинска. Погибший был один, пострадавших было двое», — пояснили в ведомстве. В СУ СК РФ по Челябинской области сообщили РБК, что погибший являлся подростком.

Как сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел возле здания противотуберкулезного диспансера на улице Воровского. Пострадали двое несовершеннолетних, одного из них ударили ножом в сердце. На место происшествия выезжали сотрудники МВД, а также врачи скорой помощи, однако спасти 17-летнего подростка не удалось. Второго пострадавшего госпитализировали.

В СУ СК по Челябинской области подтвердили изданию факт задержания подозреваемого в убийстве. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Теги: Челябинск, массовая драка, убийство
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