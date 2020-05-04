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В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом

Городская многопрофильная больница № 2, Санкт-Петербург
Городская многопрофильная больница № 2, Санкт-Петербург (Фото: gmpb2.ru)

В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Мужчина в возрасте 57 лет умер в городской многопрофильной больнице № 2, женщины 63 и 87 лет — в госпитале для ветеранов войн. У них наблюдались хронические заболевания, в том числе ожирение и сердечно-сосудистые патологии, рассказали в комитете. К летальному исходу привела вирусная пневмония, обусловленная СOVID-19.

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По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге зафиксировано 5346 случаев заболевания. Выздоровели 1197 человек, 37 скончались. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 317 человек.

В целом по России число подтвержденных случаев заражения превысило 145 тыс. Второй день подряд прирост новых случаев составляет свыше 10 тыс. человек. Всего в стране от коронавируса скончались 1356 заболевших.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Санкт-Петербург, коронавирус
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