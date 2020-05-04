В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом

Городская многопрофильная больница № 2, Санкт-Петербург (Фото: gmpb2.ru)

В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Мужчина в возрасте 57 лет умер в городской многопрофильной больнице № 2, женщины 63 и 87 лет — в госпитале для ветеранов войн. У них наблюдались хронические заболевания, в том числе ожирение и сердечно-сосудистые патологии, рассказали в комитете. К летальному исходу привела вирусная пневмония, обусловленная СOVID-19.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге зафиксировано 5346 случаев заболевания. Выздоровели 1197 человек, 37 скончались. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 317 человек.

В целом по России число подтвержденных случаев заражения превысило 145 тыс. Второй день подряд прирост новых случаев составляет свыше 10 тыс. человек. Всего в стране от коронавируса скончались 1356 заболевших.