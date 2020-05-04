В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12-17 м/с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.

Спасатели в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями рекомендуют, управляя машиной, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что дневная температура в европейской части России на предстоящей неделе будет выше нормы на 4–5 градусов. По его словам, в Сибири прогнозируется потепление до 6–8 градусов. Наиболее заметными очагами теплой погоды глава Гидрометцентра назвал европейскую часть России, Центральный федеральный округ, Южный, а также Северо-Кавказский федеральный округ.



Помимо этого аномально теплая погода прогнозируется в Новосибирской, Томской областях, а также на юге Красноярского края.