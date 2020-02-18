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Янукович оценил действия Зеленского на посту президента

Экс-президент Украины обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины событий на Майдане и назвал их «государственным переворотом, который разделил страну». Однако, считает Янукович, у Зеленского есть шанс «объединить» ее
Виктор Янукович (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Первые действия Владимира Зеленского на посту президента Украины «дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране». Такое мнение в обращении к гражданам по случаю шестой годовщины расстрела протестующих на Майдане 20 февраля 2014 года выразил бывший глава государства Виктор Янукович. Текст обращения в своем Facebook опубликовал его адвокат Виталий Сердюк.

По словам Януковича, протесты в Киеве стали для большинства граждан «страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины». «Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане и, не задумываясь над последствиями, перенесли его в Донбасс», — заявил он.

Янукович считает, что события на Майдане продолжают разделять страну до сих пор, чему способствовали пятый президент Украины Петр Порошенко и «его сообщники». По его словам, граждане, не согласные с событиями 2014 года, «оказались чужими в собственной стране».

Он также обвинил Порошенко в разжигании конфликта на востоке Украины и использовании его «как ширмы для коррупции и мародерства». В результате, считает Янукович, экономика страны была разрушена, а люди «потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова».

При этом экс-президент поддержал действия нынешнего лидера Владимира Зеленского, заявив, что у его команды есть шанс «объединить Украину». Янукович считает, что борьба за правду и справедливость объединит «все больше сильных людей, которые по-настоящему любят» страну. Он также пообещал «делать все, чтобы страна не упустила эту надежду».

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Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. Верховная рада объявила о его «самоустранении от исполнения конституционных полномочий». На Украине в отношении экс-президента возбуждены уголовные дела. В январе прошлого года суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Виктор Янукович, Украина, Владимир Зеленский
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