На Урале при пожаре погиб трехлетний мальчик

Фото: МЧС России

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном жилом доме в Свердловской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар произошел по адресу поселок Арти, улица Иосса, 102. Хозяева дома работали на придомовом участке, когда заметили возгорание. Их трехлетний сын в это время спал в помещении. Они попытались спасти ребенка, но сильное задымление и открытое пламя не позволили им войти в дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные вынесли мальчика из здания, однако спасти его не удалось. Родители ребенка при попытке спасти сына получили ожоги и были госпитализированы в лечебное учреждение.

Сообщение о пожаре на площади 90 кв. м поступило в 16:02 по местному времени (14:02 мск). Пожарные справились с огнем за 17 минут. В тушении участвовали 20 человек и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее шесть человек погибли во время пожара в жилом доме в Выборге. По данным областного управления СК, среди погибших были пятеро детей и один взрослый.