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Пандемия коронавируса ,  
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В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке
Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook. Накануне он сообщал о 511 пациентах.

За сутки в медцентр поступили 34 человека и 42 пациента выписали. У 98% пациентов диагностировали внебольничную пневмонию. В состоянии средней степени тяжести находятся 36% больных, 60% — в тяжелом состоянии и еще 5% — в крайне тяжелом.

У 62% больных, продолжающих лечение в медучреждении, подтвердили наличие коронавируса, у 38% пациентов подозревают наличие инфекции.

В реанимации находятся 55 человек, 64% которых старше 60 лет, а 33% — от 41 года до 60 лет. Помимо этого на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 49% пациентов в реанимационном отделении. Один пациент — на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

По состоянию на 2 мая, в больнице в Коммунарке находились 516 пациентов, а 1 мая — 527 больных. 30 апреля Проценко сообщил о 540 пациентах, а 29 апреля — о 551 больном.

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Главврач больницы № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко сообщил на своей странице в Facebook, что всего на лечении в медучреждении находятся 1404 пациента. Из них наличие внебольничной пневмонии подтвердили у 1379 человек.

Коронавирус выявили у 933 человек, в том числе у 100 беременных и родильниц. В реанимации находятся 160 человек, 69 — на ИВЛ. Накануне Вечорко сообщал о 1015 пациентах с COVID-19, в том числе 97 беременных и родильниц. За сутки в больницу поступили 192 пациента, а были выписаны 145 человек.

Главврач второй инфекционной больницы Москвы Светлана Краснова рассказала, что в медцентре находятся 697 пациентов, 22 из которых в реанимации. Коронавирус подтвердили у 261 человека, из них в реанимационном отделении восемь человек, в том числе четыре на ИВЛ. Накануне в больнице числились 272 пациента с инфекцией.

За сутки в больницу поступили 80 пациентов, в числе которых трое с коронавирусом. В этот же период из медучреждения выписали 47 человек, 14 из которых переболели COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Коммунарка, коронавирус, Москва, больницы
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