В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook. Накануне он сообщал о 511 пациентах.

За сутки в медцентр поступили 34 человека и 42 пациента выписали. У 98% пациентов диагностировали внебольничную пневмонию. В состоянии средней степени тяжести находятся 36% больных, 60% — в тяжелом состоянии и еще 5% — в крайне тяжелом.

У 62% больных, продолжающих лечение в медучреждении, подтвердили наличие коронавируса, у 38% пациентов подозревают наличие инфекции.

В реанимации находятся 55 человек, 64% которых старше 60 лет, а 33% — от 41 года до 60 лет. Помимо этого на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 49% пациентов в реанимационном отделении. Один пациент — на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

По состоянию на 2 мая, в больнице в Коммунарке находились 516 пациентов, а 1 мая — 527 больных. 30 апреля Проценко сообщил о 540 пациентах, а 29 апреля — о 551 больном.