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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы назвали условие сохранения горячей воды в больницах

В московских больницах не будут отключать горячую воду во время профилактических работ на теплосетях, если у медучреждений есть резервные источники горячего водоснабжения. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

«При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах планируется проводить работы без отключения горячего водоснабжения», — сказал заммэра.

Он отметил, что работы на сетях, которые обеспечивают горячей водой медучреждения, начнут 15 июля. Бирюков сообщил, что резервные источники от тепловых сетей ПАО «МОЭК» есть у 69 стационаров, в них не будут отключать горячую воду.

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Общество
Петр Бирюков

В конце апреля Бирюков рассказал, что плановые профилактические работы с отключением горячей воды в жилых домах в Москве перенесли на 1 июня. По его словам, это связано с ситуацией с распространением коронавируса. Заммэра отмечал, что вообще не отключать горячую воду нельзя, так как для качественной работы системы нужно периодически проводить профилактические мероприятия. Бирюков также сообщал, что в медицинских учреждениях в 2020 году не будут отключать горячую воду.

В Москве ежегодно проводят профилактические работы для подготовки коммуникаций к отопительному сезону с середины мая по конец августа. В 2019 году горячую воду в столице начали отключать с 13 мая.

Теги: Москва, больницы, горячая вода
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