В Алтайском крае за сутки выявили 47 случаев заражения COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
В Москве за сутки выявили почти 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Общество, 10:43 «Рома» объявила о возобновлении тренировок Спорт, 10:37 NY Post узнала о назначении экс-баскетболистки сборной России в клуб НБА Спорт, 10:31 В России за сутки умерли 58 человек с COVID-19 Общество, 10:26 В России за сутки зарегистрировали более 10 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 10:25 Воробьев заявил о наличии масок в подмосковных аптеках Общество, 10:21 Как делать добрые дела прямо сейчас: инструкция РБК и Мистраль, 10:12 Ученые связали высокую смертность от COVID-19 c нехваткой витамина D Общество, 10:09 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 мая Общество, 10:07 Пандемия и банкротство: 10 худших акций апреля Quote, 10:07 СМИ сообщили об интересе трех клубов НХЛ к экс-игроку «Йокерита» Спорт, 09:45 В Алтайском крае за сутки выявили 47 случаев заражения COVID-19 Общество, 09:31 ФИФА попросила Швейцарию продолжить расследование дела Блаттера Спорт, 09:14 В Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом Общество, 09:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Алтайском крае за сутки выявили 47 случаев заражения COVID-19

В Алтайском крае за последние сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Таким образом, количество заболевших в крае достигло 498 человек. Из них 49 — люди в возрасте до 17 лет. Также за последние сутки в регионе из медучреждений выписали семерых выздоровевших. Всего вылечились и покинули больницы 76 пациентов.

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Всего в крае на COVID-19 обследовали 32 056 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3190 человек, в том числе шестеро иностранцев.

Ранее региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал, что в Алтайском крае коронавирусом заразился 51 работник Корбалихинского рудника. Они заболели после того, как в конце марта туда из Башкирии прибыл рабочий, у которого позже диагностировали COVID-19.

В целом по России, по данным на 2 мая, число заболевших коронавирусом превысило 124 тыс. человек, из них 1222 скончались.

Теги: коронавирус, Алтайский край
Материалы по теме
В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
NBC сообщил о разработке в США 14 вакцин против коронавируса
Общество
Врач назвал несущественным еще один способ передачи коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter