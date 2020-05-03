В Алтайском крае за сутки выявили 47 случаев заражения COVID-19

В Алтайском крае за последние сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Таким образом, количество заболевших в крае достигло 498 человек. Из них 49 — люди в возрасте до 17 лет. Также за последние сутки в регионе из медучреждений выписали семерых выздоровевших. Всего вылечились и покинули больницы 76 пациентов.

Всего в крае на COVID-19 обследовали 32 056 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3190 человек, в том числе шестеро иностранцев.

Ранее региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал, что в Алтайском крае коронавирусом заразился 51 работник Корбалихинского рудника. Они заболели после того, как в конце марта туда из Башкирии прибыл рабочий, у которого позже диагностировали COVID-19.