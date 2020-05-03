В ЯНАО произошел пожар в многоквартирном жилом доме

В жилом многоквартирном доме в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа произошел пожар, сообщат региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось в 06:10 по местному времени (4:10 мск) по адресу поселок Лесной, дом 1/41. Через два часа пожар ликвидировали. Огонь повредил дом по всей площади. В его тушении участвовали 37 человек и восемь единиц спецтехники МЧС.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, отметили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщил, что речь идет о пожаре в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме. Один мужчина пострадал, его госпитализировали. По данным агентства, в доме зарегистрировано 28 человек. Спасатели эвакуировали 13 из них, в том числе двоих детей, остальные покинули здание самостоятельно.

Эвакуированных временно разместили в автобусе от администрации. Как передает агентство, будет решаться вопрос об их дальнейшем месте жительства.