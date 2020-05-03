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Новости без коронавируса ,  
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На границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка

На границе Южной Кореи и КНДР утром 3 мая произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики.

Инцидент произошел в 7:41 по местному времени (1:41 мск) в южнокорейском уезде Чхорвон на границе с Северной Кореей. Несколько пуль оттуда попали в сторожевой пост, расположенный в демилитаризованной зоне.

После этого служащие вооруженных сил Южной Кореи в соответствии с инструкциями дважды дали оповещение по радиосвязи и дважды выстрелили в ответ. В результате перестрелки никто не пострадал, материальный ущерб так же не был нанесен.

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Граница Северной и Южной Кореи

В Объединенном комитете начальников штабов заявили, что предпринимают попытки выяснить по дипломатическим линиям причины стрельбы, чтобы не допустить последствий и дальнейших инцидентов на границе.

Противостояние между Пхеньяном и Сеулом продолжается с 1945 года, когда Корейский полуостров был освобожден от японского господства и разделен на зоны влияния СССР и США. С 1950 по 1953 году между странами была война, мирный договор так и не был подписан.

С 2013 года между КНДР с одной стороны и США, Японией и Южной Кореей с другой стороны начала расти напряженность из-за ядерной программы Пхеньяна. В начале 2018 года между Северной и Южной Кореей была возобновлена специальная линия связи, между властями стран состоялись телефонные переговоры.

После этого Сеул и Пхеньян провели несколько встреч на высоком уровне для обсуждения вопросов снижения напряженности на полуострове.

Теги: Южная Корея, КНДР, стрельба
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