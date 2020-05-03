На границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка

На границе Южной Кореи и КНДР утром 3 мая произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики.

Инцидент произошел в 7:41 по местному времени (1:41 мск) в южнокорейском уезде Чхорвон на границе с Северной Кореей. Несколько пуль оттуда попали в сторожевой пост, расположенный в демилитаризованной зоне.

После этого служащие вооруженных сил Южной Кореи в соответствии с инструкциями дважды дали оповещение по радиосвязи и дважды выстрелили в ответ. В результате перестрелки никто не пострадал, материальный ущерб так же не был нанесен.

В Объединенном комитете начальников штабов заявили, что предпринимают попытки выяснить по дипломатическим линиям причины стрельбы, чтобы не допустить последствий и дальнейших инцидентов на границе.