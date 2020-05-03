Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой в США

В США один покончил с собой из авторов фильма ужасов «Детские игры» 1988 года про куклу Чаки сценарист и режиссер Джон Лафия, сообщает издание Variety.

Тело 63-летнего Лафии было найдено 29 апреля в его доме в Лос-Анджелесе. Его коллега сценарист «Детских игр» Дон Манчини назвал Лафию «невероятно щедрым художником» и сообщил, что «семья Чаки» опустошена потерей.

Джон Лафия работал над оригинальным фильмом про куклу-убийцу и его сиквелом «Детские игры-2» 1990 года. Именно ему приписывают создание знаменитой фразы главного антагониста «Привет, я Чаки, хочешь сыграть?».

Кроме того, Лафия известен своими сценарными и режиссерскими работами над такими популярными сериалами как «Приключения Синдбада», «Вавилон 5», «Мертвая зона».