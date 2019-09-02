Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс

Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте поклонников шоу в Twitter. Информацию о смерти Дикса подтвердил в своем аккаунте в Twitter еще один сценарист сериала Эдди Робинсон и журналист Би-би-си Лизо Мзимба.

«Только что получили сообщение, что легендарный сценарист «Доктора Кто», Терренс Дикс, умер. Невероятно талантливый человек, у которого мы имели удовольствие брать интервью на протяжении многих лет», — говорится в сообщении поклонников.

Дикс родился 10 мая 1935 года в Лондоне. Он писал сценарии для «Доктора Кто» с 1968 по 1974 год. Всего он работал над 150 сериями телешоу. Дикс также создал несколько десятков новеллизаций и три романа по сериалу.

Научно-фантастический сериал «Доктор Кто» начал выходить на экраны с 1963 года. Согласно сюжету, инопланетянин Доктор путешествует со своими спутниками во времени и в пространстве вселенной.