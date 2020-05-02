Белый дом запретил главному инфекционисту США выступить в конгрессе

Белый дом запретил давать показания в конгрессе директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктору Энтони Фаучи. Об этом сообщила официальный представитель комитета по ассигнованиям палаты представителей Эван Холландер, передает CNN.

Фаучи входит в группу по борьбе с распространением коронавируса, которую создал президент страны Дональд Трамп.

По словам Холландер, комитет хотел, чтобы Фаучи выступил в качестве свидетеля на слушаниях подкомитета по труду и образованию. Они будут посвящены действиям властей в борьбе с коронавирусом.

«Представитель администрации сообщил нам, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», — сказала она.