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Пандемия коронавируса ,  
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Белый дом запретил главному инфекционисту США выступить в конгрессе

Белый дом запретил давать показания в конгрессе директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктору Энтони Фаучи. Об этом сообщила официальный представитель комитета по ассигнованиям палаты представителей Эван Холландер, передает CNN.

Фаучи входит в группу по борьбе с распространением коронавируса, которую создал президент страны Дональд Трамп.

По словам Холландер, комитет хотел, чтобы Фаучи выступил в качестве свидетеля на слушаниях подкомитета по труду и образованию. Они будут посвящены действиям властей в борьбе с коронавирусом.

«Представитель администрации сообщил нам, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», — сказала она.

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Фото: Ted S. Warren / AP

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подтвердил, что администрация приняла подобное решение. По его словам, власти продолжают работать над проблемой вируса, включая ускорение разработки вакцин и постепенное снятие ограничений в США.

В период борьбы с инфекцией нецелесообразно отправлять на слушания в конгрессе тех, кто участвует в этой борьбе, заявил Дир. Зампресс-секретаря отметил, что Белый Дом хочет работать с конгрессом, но показания будут даваться в подходящее время.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США с начала распространения коронавируса выявили более 1,1 млн зараженных, почти 65 тыс. человек скончались.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Белый дом, коронавирус, конгресс
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