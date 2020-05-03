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Пожар уничтожил склад с медицинскими масками под Парижем

Под Парижем произошел крупный пожар на складе текстиля, в результате которого сгорел склад, где хранились медицинские маски. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Возгорание началось рано утром 2 мая в пригороде Парижа Бобиньи на севере страны. Огонь охватил логистический центр, где находились контейнеры с текстилем. Одним из первых загорелся ангар с медицинскими хирургическими масками. После этого пламя перекинулось на два соседних склада, где также хранился текстиль.

По данным газеты, в логистическом центре в Бобиньи оптовые магазины хранят товары, импортируемые из Азии.

По словам подполковника Клэр Боэт из парижской пожарной охраны, огонь удалось локализовать около 8:00 по местному времени (9:00 мск). К тушению привлекались более 150 человек. В течение дня пожарные оставались на месте происшествия, чтобы не допустить повторного возгорания.

В Берлине загорелось строящееся здание городского дворца
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Музейный комплекс Гумбольдт-форум<br /> &nbsp;

По предварительной информации, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

В начале апреля в Берлине произошел пожар в здании городского дворца Гумбольдт-форум, который находится на реставрации. По данным представителя комплекса, там произошел взрыв смоляного котла, который привел к возгоранию.

К тушению пожара привлекалось более 80 человек. В результате инцидента пострадал один человек.

Теги: пожар, Франция, Париж
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