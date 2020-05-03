Пожар уничтожил склад с медицинскими масками под Парижем

Под Парижем произошел крупный пожар на складе текстиля, в результате которого сгорел склад, где хранились медицинские маски. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Возгорание началось рано утром 2 мая в пригороде Парижа Бобиньи на севере страны. Огонь охватил логистический центр, где находились контейнеры с текстилем. Одним из первых загорелся ангар с медицинскими хирургическими масками. После этого пламя перекинулось на два соседних склада, где также хранился текстиль.

По данным газеты, в логистическом центре в Бобиньи оптовые магазины хранят товары, импортируемые из Азии.

По словам подполковника Клэр Боэт из парижской пожарной охраны, огонь удалось локализовать около 8:00 по местному времени (9:00 мск). К тушению привлекались более 150 человек. В течение дня пожарные оставались на месте происшествия, чтобы не допустить повторного возгорания.