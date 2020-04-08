В Берлине загорелось строящееся здание городского дворца

Музейный комплекс Гумбольдт-форум (Фото: humboldtforum.org)

В Берлине загорелось строящееся новое здание городского дворца Гумбольдт-форум, который находится на реставрации. Об этом сообщает Die Welt.

Представитель комплекса в разговоре с агентством DPA предположил, что на площадке форума на открытом воздухе произошел взрыв смоляного котла, после чего последовало возгорание.

Над зданием Гумбольдт-форума виднелось большое черное облако дыма.

По данным центра дорожной информации Берлина, несколько улиц были перекрыты, также изменятся маршруты автобусов. Открытое горение удалось ликвидировать. В тушении возгорания участвовали 80 пожарных.