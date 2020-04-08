Общество , 08 апр, 12:15
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В Берлине загорелось строящееся здание городского дворца
Музейный комплекс Гумбольдт-форум
В Берлине загорелось строящееся новое здание городского дворца Гумбольдт-форум, который находится на реставрации. Об этом сообщает Die Welt.
Представитель комплекса в разговоре с агентством DPA предположил, что на площадке форума на открытом воздухе произошел взрыв смоляного котла, после чего последовало возгорание.
Над зданием Гумбольдт-форума виднелось большое черное облако дыма.
По данным центра дорожной информации Берлина, несколько улиц были перекрыты, также изменятся маршруты автобусов. Открытое горение удалось ликвидировать. В тушении возгорания участвовали 80 пожарных.