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Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс

Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, пожертвовала £1 млн (более 90,6 млн руб.) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Пожертвование она сделала в честь 22-й годовщины битвы за Хогвартс. Об этом Роулинг написала в Twitter.

«Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но я буду честна: говорить о вымышленных смертях сегодня неуместно. Слишком много людей теряют близких в реальном мире», — сказала писательница.

Она сообщила, что во время кризиса уязвимее всего бедные люди. «Поэтому в честь битвы за Хогвартс я сделаю пожертвование в размере £1 млн», — написала Роулинг.

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Джоан Роулинг

Половина средств получит благотворительная организация, занимающаяся помощью бездомным, вторую половину — фонд, поддерживающий жертв домашнего насилия.

Битва за Хогвартс — финальное и решающее событие поттерианы, которое по внутренней хронологии книжной серии произошло 2 мая 1998 года. В этот день ученики и преподаватели школы магии сразились с подручными Волан-де-Морта, а Гарри Поттер победил его в финальном поединке.

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Источник: JHU
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Многие фанаты книг Роулинг во всем мире отмечают эту дату, считая ее неофициальным Днем Гарри Поттера. Традиционно в этот день писательница извиняется перед фанатским сообществом за кого-то из персонажей, погибших в конце книги.

Теги: коронавирус, Джоан Роулинг, благотворительность
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