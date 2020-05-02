Чехия планирует с июля открыть границы с четырьмя соседними странами

Границы Чешской республики с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией — могут быть полностью открыты с июля. Об этом заявил министр иностранных дел страны Томаш Петржичек, пишет издание Aktualne.cz.

«Я хотел бы, чтобы границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией — были полностью открыты с июля», — сказал Петржичек.

Глава МИД сообщил, что переговоры об открытии границ со словацкой и австрийской продвинулись дальше всего. Он также допустил, что открытие границ с Польшей будет затруднено.

Кроме того Петржичек не исключил, что с начала летних каникул будут разрешены путешествия в Болгарию, Венгрию и страны Прибалтики, так как эти государства хорошо противостоят распространению коронавируса. С августа он допустил открытие границ с Хорватией, Грецией, Словенией и Мальтой.

«Считаю, что с июля мы могли бы вернуться к нормальному функционированию не только Шенгенской зоны», — сказал министр, добавив, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки процесс открытия границ может ускориться.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

С 24 апреля Чехия открыла свои границы на выезд для своих граждан, став первой страной Европы, сделавшей это после начала пандемии коронавируса. По возвращении из-за рубежа жители должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 или пройти карантин.

По данным чешского Минздрава, ко 2 мая в стране зафиксировано 7,7 тыс. заболевших с COVID-19. 3446 человек вылечились, в больницах остается 319 пациентов. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 245.