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Чехия планирует с июля открыть границы с четырьмя соседними странами

Границы Чешской республики с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией — могут быть полностью открыты с июля. Об этом заявил министр иностранных дел страны Томаш Петржичек, пишет издание Aktualne.cz.

«Я хотел бы, чтобы границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией — были полностью открыты с июля», — сказал Петржичек.

Глава МИД сообщил, что переговоры об открытии границ со словацкой и австрийской продвинулись дальше всего. Он также допустил, что открытие границ с Польшей будет затруднено.

Чехия стала первой открывшей границы страной в ЕС
Общество
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Кроме того Петржичек не исключил, что с начала летних каникул будут разрешены путешествия в Болгарию, Венгрию и страны Прибалтики, так как эти государства хорошо противостоят распространению коронавируса. С августа он допустил открытие границ с Хорватией, Грецией, Словенией и Мальтой.

«Считаю, что с июля мы могли бы вернуться к нормальному функционированию не только Шенгенской зоны», — сказал министр, добавив, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки процесс открытия границ может ускориться.

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Источник: JHU
Данные по миру i

С 24 апреля Чехия открыла свои границы на выезд для своих граждан, став первой страной Европы, сделавшей это после начала пандемии коронавируса. По возвращении из-за рубежа жители должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19 или пройти карантин.

По данным чешского Минздрава, ко 2 мая в стране зафиксировано 7,7 тыс. заболевших с COVID-19. 3446 человек вылечились, в больницах остается 319 пациентов. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 245.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Чехия, коронавирус, границы
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