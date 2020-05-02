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Умер вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин Зиновий Коган

Зиновий Коган
Зиновий Коган (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

На 79-м году жизни скончался вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган. Об этом сообщил РБК его сын Илья.

«Зиновия Львовича не стало 1 мая, лежал в 13-й городской больнице», — сказал Илья Коган. На странице Зиновия Когана в Facebook указано, что причиной смерти стал инсульт.

Зиновий Коган родился 6 декабря 1941 года в селе Чесноковка Алтайского края. В 1964 году он окончил Московский инженерно-строительный институт, в 1971 году — вечернее отделение философского факультета МГУ имени Ломоносова. Кроме того, он окончил еврейскую религиозную школу в Москве.

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В 1993 году Коган был избран председателем Российского союза объединений прогрессивного иудаизма (ОРОСИР). В 2001 году его выбрали членом президиума Российского еврейского конгресса (РЕК). С октября 2011 года раввин назначен вице-президентом КЕРООР по связям с государственными, общественными и религиозными организациями.

КЕРООР существует с 1993 года, он объединяет более 100 организаций в 68 городах России.

Теги: Российский еврейский конгресс, раввин, новости РБК
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