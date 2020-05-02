Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая Общество, 10:09 Российские банки в марте заняли у ЦБ рекордную с кризиса 2014 года сумму Финансы, 10:01 Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева Политика, 09:58 В Китае за сутки выявили новый ввозной случай заражения коронавирусом Общество, 09:52 ЦСКА подписал контракт с бывшим нападающим «Металлурга» Спорт, 09:26 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 09:26 Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд Общество, 09:23 Собянин назвал долю инфицированных коронавирусом в Москве Общество, 09:07 Российский посол объяснил проблемы Давыдова с возвращением в страну Спорт, 09:00 Промоутер назвал новые сроки боя Поветкина с Уайтом Спорт, 08:56 СМИ узнали о слежке за российскими заводами ОПК через сигналы телефонов Технологии и медиа, 08:13 После гибели человека на плавбазе «Всеволод Сибирцев» возбудили дело Общество, 08:03 СМИ узнали о планах Apple научить iPhone распознавать маски на лицах Технологии и медиа, 07:51 Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом Общество, 07:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Китае за сутки выявили новый ввозной случай заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки нашли новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, пациент заразился за пределами КНР. Об этом сообщил государственный комитет по делам здравоохранения Китая, передает «Синьхуа».

Комитет сообщил о заболевшем в континентальной части страны. Кроме того, были зарегистрированы два пациента с подозрениями на коронавирус, они также прибыли из-за границы.

В Китае снова разрешили туризм и путешествия. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Всего в КНР по данным за 1 мая на лечении оставались 557 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 464 прибыли из-за границы.

За последние сутки в Китае выздоровели 43 человека с ранее подтвержденным COVID-19. Смертей среди заболевших за сутки не зарегистрировали.

Данные приводятся без учета Гонконга, Макао и Тайваня.

Ранее государственная комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй сообщила, что в больницах Ухани, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса, не осталось больных с COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Китай
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
Общество
В Китае снова разрешили туризм и путешествия. Фоторепортаж
Общество
В Китае за сутки выявили шесть новых зараженных коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter