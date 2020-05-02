В Китае за сутки выявили новый ввозной случай заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки нашли новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, пациент заразился за пределами КНР. Об этом сообщил государственный комитет по делам здравоохранения Китая, передает «Синьхуа».

Комитет сообщил о заболевшем в континентальной части страны. Кроме того, были зарегистрированы два пациента с подозрениями на коронавирус, они также прибыли из-за границы.

Всего в КНР по данным за 1 мая на лечении оставались 557 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 464 прибыли из-за границы.

За последние сутки в Китае выздоровели 43 человека с ранее подтвержденным COVID-19. Смертей среди заболевших за сутки не зарегистрировали.