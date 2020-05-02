Оперштаб назвал наиболее инфицированные COVID-19 города Подмосковья

В подмосковном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса назвали города, где выявили наибольшее число случаев заражения инфекцией.

В Московской области наибольшее число случаев заболевания зарегистрировали в Одинцовском районе, где с начала вспышки вируса выявили 764 зараженных. На втором месте оказались Люберцы, где зафиксировали 709 инфицированных. Третью строчку занимает Красногорск, там обнаружили 610 зараженных COVID-19.

Помимо этого много заболевших выявили в Подольске (555), Балашихе (498), Мытищах (496), Королеве (492) и Ленинском городском округе (492).

В оперативном штабе отметили, что в подмосковных медучреждениях лечатся и наблюдаются пациенты из Москвы, других российских регионов и из-за рубежа. По данным штаба, с начала распространения коронавируса в Подмосковье зафиксировали 2151 зараженных граждан, которые не зарегистрированы и постоянно не проживают в регионе. Из них 1052 пациента из столицы.

Всего в Московской области подтвердили более 12,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 109 человек умерли и 458 выздоровели. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев «строго рекомендовал» жителям носить медицинские маски и респираторы с 1 по 11 мая в местах общего пользования, а с 12 мая масочный режим станет обязательным.