Прокуроры проверят данные о приватизации участка братской могилы в Истре

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Прокуратура Московской области начала проверку сведений о возможном нарушении законодательства при использовании земли, которая граничит с воинским захоронением около села Павловская Слобода в Истре. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Проверка проводится по сообщениям в СМИ и поступившему обращению. По итогам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц. Ход проверки взял на контроль прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Музей отечественной военной истории ранее опубликовал открытое письмо, в котором указано, что в 2013 году участок, включающий массовое захоронение в округе Истра, был приватизирован частным собственником. Как утверждается в письме, новый владелец планирует построить на этом месте гостиницу и школу. Открытое письмо, которое подписали более 3 тыс. человек, с просьбой защитить место захоронения адресовано президенту России Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Первоначальный паспорт захоронения, согласно сообщению музея, был утерян в Истринской администрации в 2014 году. В новом документе, скан которого приводится в письме музея, указано, что в этой братской могиле нет неизвестных солдат. Согласно паспорту, в захоронении находятся только девять известных человек.