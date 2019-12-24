СК проверит данные об отказе хоронить ветерана на кладбище в Москве

СК проверит данные об отказе хоронить ветерана на кладбище в Москве

Следственный комитет начал проверку данных об отказе похоронить ветерана Великой Отечественной войны на кладбище в Новой Москве, говорится в сообщении столичного главка СК.

Поводом для проведения проверки стал опубликованный одним из СМИ материал, добавили в ведомстве.

Москвичка более трех месяцев не может похоронить свою бабушку — ветерана Великой Отечественной войны, сообщил ранее RT. Пожилая женщина просила похоронить себя на кладбище «Ракитки», на котором в 2011 году купила место, но после ее смерти в сентябре 2019 года его администрация отказала семье в захоронении, говорится в материале. По словам представителей кладбища, бывший владелец кладбища не предоставил документов о продаже этого участка.