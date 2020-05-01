В ООН заявили о возвращении озонового слоя над Арктикой к норме

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Озоновая дыра над Арктикой, достигшая «рекордного размера» в марте, закрылась. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (WMO), которая является учреждением ООН.

По данным организации, разрушение озонового слоя в марте было вызвано как озоноразрушающими веществами в атмосфере, так и очень низкими температурами в стратосфере зимой. В результате уровень истощения озонового слоя стал очень высоким, побив рекорд 2011 года. Тем не менее спустя месяц ситуация кардинально изменилась.

«Озоновая дыра закрылась в апреле с повышением температуры в стратосфере, что привело к притоку богатого озоном воздуха из нижних слоев атмосферы», — пояснили в WMO.

Как передает Reuters, официальный представитель отделения WMO Клэр Нюллис на брифинге в Женеве заявила, что данное явление никак не связано с уменьшением загрязнения окружающей среды в условиях пандемии COVID-19.