Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордного за 37 лет размера

Величина озоновой дыры над Антарктидой достигла минимума за последние 37 лет. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США со ссылкой на собственные исследования и данные NASA.
К уменьшению озоновой дыры привели аномально теплые температуры в стратосфере над южным материком. 8 сентября дыра достигла площади 16,4 млн кв. км, а затем уменьшилась до 10 млн кв. км.
Американские синоптики отмечают, что такие явления не часты, но и не являются беспрецедентными. За последние 40 лет это уже третий случай, когда озоновый слой над Антарктикой прекращает истончаться из-за климатических явлений.
Ученые ожидают, что под воздействием погодных условий и на фоне снижения использования хлорфторуглеродов в промышленности к 2070 году размер озоновой дыры уменьшится до уровня 1980 года.
Озоновая дыра над Антарктидой была впервые обнаружена в 1985 году. Ее диаметр превышал 1000 километров. Ее рост в 80-е и 90-е годы прошлого века связывали с выбросами фреона и других низших хлорфторуглеродов, использовавшихся в холодильных установках и при производстве аэрозольных баллонов.