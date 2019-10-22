Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордного за 37 лет размера

Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордного за 37 лет размера

Величина озоновой дыры над Антарктидой достигла минимума за последние 37 лет. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США со ссылкой на собственные исследования и данные NASA.

К уменьшению озоновой дыры привели аномально теплые температуры в стратосфере над южным материком. 8 сентября дыра достигла площади 16,4 млн кв. км, а затем уменьшилась до 10 млн кв. км.

Американские синоптики отмечают, что такие явления не часты, но и не являются беспрецедентными. За последние 40 лет это уже третий случай, когда озоновый слой над Антарктикой прекращает истончаться из-за климатических явлений.

Ученые ожидают, что под воздействием погодных условий и на фоне снижения использования хлорфторуглеродов в промышленности к 2070 году размер озоновой дыры уменьшится до уровня 1980 года.

Озоновая дыра над Антарктидой была впервые обнаружена в 1985 году. Ее диаметр превышал 1000 километров. Ее рост в 80-е и 90-е годы прошлого века связывали с выбросами фреона и других низших хлорфторуглеродов, использовавшихся в холодильных установках и при производстве аэрозольных баллонов.