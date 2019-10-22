Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 12:31
Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордного за 37 лет размера Общество, 21:17 Reuters сообщил о выходе курдских формирований из зоны безопасности Политика, 21:14 «Авангард» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ Спорт, 21:11 «Локомотив» назвал стартовый состав на игру ЛЧ с «Ювентусом» Спорт, 21:09 Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии Политика, 20:52 Адвокаты заявивших об избиениях на митингах обратились к новому главе СПЧ Общество, 20:51 В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора Политика, 20:38 Путин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом Политика, 20:33 Путин и Эрдоган договорились о российских патрулях на границе с Турцией Политика, 20:31 Актриса Бочкарева сообщила о травле в соцсетях Общество, 20:20 Путин обсудил с Эрдоганом использование карт «Мир» в Турции Экономика, 20:13 Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую» Общество, 20:06 Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии Политика, 19:57 Дзюба перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом» обратился к болельщикам Спорт, 19:54
Общество ,  
0 
Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордного за 37 лет размера

Величина озоновой дыры над Антарктидой достигла минимума за последние 37 лет. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США со ссылкой на собственные исследования и данные NASA.

К уменьшению озоновой дыры привели аномально теплые температуры в стратосфере над южным материком. 8 сентября дыра достигла площади 16,4 млн кв. км, а затем уменьшилась до 10 млн кв. км.

Американские синоптики отмечают, что такие явления не часты, но и не являются беспрецедентными. За последние 40 лет это уже третий случай, когда озоновый слой над Антарктикой прекращает истончаться из-за климатических явлений.

Ученые ожидают, что под воздействием погодных условий и на фоне снижения использования хлорфторуглеродов в промышленности к 2070 году размер озоновой дыры уменьшится до уровня 1980 года.

Озоновая дыра над Антарктидой была впервые обнаружена в 1985 году. Ее диаметр превышал 1000 километров. Ее рост в 80-е и 90-е годы прошлого века связывали с выбросами фреона и других низших хлорфторуглеродов, использовавшихся в холодильных установках и при производстве аэрозольных баллонов.

Общество
Счетная палата перечислила волнующие россиян экологические проблемы

С 2000 года размер дыры постепенно сокращается. На полное восстановление озонового слоя, по мнению специалистов, уйдет несколько десятилетий.

Истончение озонового слоя влечет за собой повышение солнечной радиации, что приводит к росту смертности среди морских растений и животных.

Теги: озоновая дыра, Антарктида, климат
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Над Арктикой образовалась озоновая дыра огромных размеров
Общество
Ученые: озоновая дыра над Антарктидой увеличивается
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter