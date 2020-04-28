Мурашко попросил россиян воздержаться от поездок в гости на праздниках

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Жителям России на предстоящих майских праздниках следует воздержаться от поездок в гости. Об этом сказал глава Минздрава Михаил Мурашко во время совещания Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Хочу, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким», — сказал министр. Он объяснил это тем, что в последний месяц Минздрав фиксирует внутрисемейные формы заражения.

Он попросил граждан быть ответственными, особенно, чтобы уберечь от дополнительных рисков членов семей старшего возраста.

Президент на этом совещании также попросил россиян избегать ненужных поездок и походов по гостям во время майских праздников. По словам Путина, первые дни мая станут самыми напряженными и решающими в борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Глава государства отметил, что пик эпидемии в России еще не пройден. Чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку, от всех граждан требуется предельная собранность и дисциплина. Это поможет быстрее вернуться к привычному ритму жизни.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

На совещании Путин объявил, что нерабочие дни в стране будут продлены до 11 мая включительно, а затем подписал соответствующий указ. На этот же срок будет распространяться и введенный режим всеобщей самоизоляции.