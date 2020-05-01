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Общество ,  
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Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину и изданию «Семь дней», сообщили РБК в пресс-службе Савеловского районного суда Москвы. Она просит признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные на сайте, обязать издание опровергнуть их и взыскать с редакции 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Также Кудрявцева требует взыскать с продюсера 2,5 млн руб., уточнил представитель суда.

По информации Telegram-канала Mash, речь идет о материале, опубликованном на сайте «Семь дней» в апреле 2019 года. Издание приводило в материале обвинения Разина в адрес Кудрявцевой, которые он написал в своей социальной сети. По утверждению издания, пост через некоторое время был удален.

Разин сообщил РБК, что готов выступить в суде. По словам продюсера, у него есть свидетели, которые могут подтвердить то, что он писал о Кудрявцевой в посте. «Я в суде буду лично принимать участие, с удовольствием расскажу обо всех похождениях этой мадам», — заявил он.

РБК обратился за комментариями к представителю Кудрявцевой.

В мае 2019 года Кудрявцева пообещала подать в суд на австрийскую газету Osterreich, которая использовала ее фото как иллюстрацию к статье о скандале с бывшим вице-канцлером Хайнцем Штрахе. В материале рассказывалось о россиянке, которая обсуждала с политиком приобретение газеты Kronen Zeitung.
 

Теги: суд, телеведущая, продюсер
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