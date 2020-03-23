На берегу Енисея в Красноярском крае обнаружили тело младенца

Следственные органы в Красноярском крае организовали доследственную проверку по факту обнаружения на берегу реки Енисей тела новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 21 марта житель города Минусинска обнаружил на берегу реки тело мальчика, завернутое в пакет.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен подомовой обход местных жителей, направлены запросы в медучреждения о роженицах.

По результатам проверок будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.