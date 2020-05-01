Глава Буйнакска сообщил о заражении коронавирусом

Исламудин Нургудаев (Фото: nurgudaev05 / Instagram)

Глава города Буйнакска в Республике Дагестан Исламудин Нургудаев заразился коронавирусом. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.

«Несмотря на все принятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат», — заявил он.

Нургудаев добавил, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора он уйдет на самоизоляцию и будет соблюдать предписания врачей, а городская администрация города продолжит работу в штатном режиме.

Он пообещал выходить с коллегами на связь по телефону и видеосвязи. На время своего отсутствия исполнение обязанностей главы города Нургудаев возложил на своего первого заместителя Шамиля Исаева.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Дагестане выявлено 164 новых случая заражения вирусом. Всего случаи заражения COVID-19 подтвердились у 1553 человек. Выздоровели 114 человек. Еще 12 человек умерли.