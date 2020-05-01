В Курской области нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика

Фото: Следственный комитет РФ

В Курской области тело пропавшего 29 апреля трехлетнего мальчика обнаружили в реке Рогозна. Об этом сообщается на сайте СУ СК по области.

«Тело ребенка было обнаружено в реке Рогозна, примерно в 300 м от его дома», — говорится в сообщении. На теле ребенка не нашли видимых телесных повреждений.

Трехлетний М. пропал 29 апреля. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). СК продолжает расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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