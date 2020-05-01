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Сотрудницу полиции нашли мертвой в Амурской области

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Тело сотрудницы полиции 1984 года рождения обнаружили в квартире в городе Тынде Амурской области, сообщили РБК в СУ СКР по региону. Управление проводит проверку по данному факту.

Женщину обнаружили с огнестрельным ранением, уточняет агентство «Амур.инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По данным агентства, УМВД начало свою проверку, в ходе которой планируется установить причины и обстоятельства случившегося.

На место происшествия выехали сотрудники по работе с личным составом управления.

29 апреля стало известно, что в Нижнем Новгороде покончил с собой начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский.
 

Теги: полиция, Приамурье, Амурская область, МВД, новости РБК
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