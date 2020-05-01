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ГИБДД на майских праздниках устроит рейды по выявлению пьяных водителей

ГИБДД России проведет массовые проверки по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и других нарушителей ПДД на майских праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По словам представителя Госавтоинспекции, никаких послаблений и лояльного отношения к пьяным водителям не будет, особенно в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Контроль за трезвостью водителей в эти дни будет особенно строг», — заверил собеседник агентства.

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В ГИБДД добавили, что в I квартале этого года количество ДТП, связанных с управлением машины в нетрезвом виде, увеличилось на 14,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Всего за четыре месяца произошло 3 тыс. аварий с 650 летальными исходами, что на 20,8% выше, чем в прошлом году.

«Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвертого смертельного случая», — добавил представитель ведомства.

В период майских праздников сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Они призвали водителей в условиях пандемии совершать поездки на личных автомобилях только в самых необходимых случаях.

Теги: ГИБДД, проверки, водители, алкоголь, майские праздники
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