ГИБДД на майских праздниках устроит рейды по выявлению пьяных водителей

ГИБДД России проведет массовые проверки по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и других нарушителей ПДД на майских праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По словам представителя Госавтоинспекции, никаких послаблений и лояльного отношения к пьяным водителям не будет, особенно в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Контроль за трезвостью водителей в эти дни будет особенно строг», — заверил собеседник агентства.

В ГИБДД добавили, что в I квартале этого года количество ДТП, связанных с управлением машины в нетрезвом виде, увеличилось на 14,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Всего за четыре месяца произошло 3 тыс. аварий с 650 летальными исходами, что на 20,8% выше, чем в прошлом году.