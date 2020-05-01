ГИБДД на майских праздниках устроит рейды по выявлению пьяных водителей
ГИБДД России проведет массовые проверки по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и других нарушителей ПДД на майских праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По словам представителя Госавтоинспекции, никаких послаблений и лояльного отношения к пьяным водителям не будет, особенно в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
«Контроль за трезвостью водителей в эти дни будет особенно строг», — заверил собеседник агентства.
В ГИБДД добавили, что в I квартале этого года количество ДТП, связанных с управлением машины в нетрезвом виде, увеличилось на 14,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Всего за четыре месяца произошло 3 тыс. аварий с 650 летальными исходами, что на 20,8% выше, чем в прошлом году.