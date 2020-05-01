Трамп впервые за месяц покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп, более месяца не покидавший Белый дом в условиях эпидемии коронавируса, в пятницу, 1 мая, направится в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Об этом сообщает The Hill.

В последний раз американский лидер выезжал из Вашингтона 28 марта. Тогда он побывал на базе ВМС США в штате Вирджиния, откуда он лично проводил в Нью-Йорк военно-медицинский корабль.

В середине апреля Трамп сообщил, что ему рекомендовали воздержаться от путешествий. Почти ежедневно американский лидер принимал участие в брифингах Белого дома, посвященных ситуации с пандемией.

Резиденция Кэмп-Дэвид (официальное название — Naval Support Facility Thurmont) находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин (штат Мэриленд).

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистические данные о пандемии в реальном времени, в США выявлено более 1,06 млн заражения коронавирусом. Умерли свыше 63 тыс. человек.