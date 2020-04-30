Кадыров предложил отправлять на уборку улиц за нарушение самоизоляции

В Чеченской республики необходимо ужесточить меры наказания тех граждан, которые нарушают режим самоизоляции и выходят на улицу. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу, передает «РИА Новости».

«Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают», — сказал Кадыров. Он отметил, что речь идет о серьезной болезни, а соблюдение режима самоизоляции необходимо для возвращения к «нормальной жизни».

Ранее 30 апреля Кадыров сообщил в Telegram, что многие жители Чечни нарушают режим самоизоляции и разрешают детям выходить на улицу и общаться со сверстниками. «Поручил членам оперативного штаба по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения», — написал Кадыров.

Согласно последним данным оперштаба, в Чечне зафиксировали 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки заболевание подтвердили у 20 человек. Из общего числа зараженных 127 выздоровели, семь умерли.