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В Германии откроют школы и возобновят спортивные мероприятия

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

В Германии поэтапно начнут открывать школы и возобновлять спортивные мероприятия, сроки обсудят 6 мая. Такое решение было принято по итогам видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель страны, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, власти планируют открыть детские площадки, музеи, выставочные центры и галереи, зоологические и ботанические сады, мемориалы, религиозные организации для посещения. Обязательным условием их открытия станет строгое соблюдение гигиенических и противоэпидемиологических требований.

Масштабные массовые мероприятия в Германии остаются под запретом. По оценкам властей, возобновление их проведения откладывается как минимум до 31 августа.

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Ангела Меркель

Порядок снятия ограничительных мер в Германии остается в компетенции федеральных земель.

В середине апреля Меркель сообщила о частичной отмене карантина в стране — открыться разрешили магазинам площадью не более 800 кв. м, веломагазинам и книжным магазинам.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, к вечеру 30 апреля в Германии было выявлено более 162 тыс. заболевших COVID-19. Страна занимает шестое месте в мире по числу зараженных. 123 тыс. пациентов вылечились, более 6,5 тыс. умерли.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Германия, коронавирус, школы
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