МТС предложила врачам трехмесячную скидку 100% за мобильную связь

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Компания МТС начала рассылать московским врачам СМС с сообщением о стопроцентной скидке на услуги связи на три месяца. На это обратили внимание пользователи социальной сети «ВКонтакте», представитель МТС подтвердил РБК эту информацию.

«Действительно, специально для врачей и медицинского персонала, задействованного в лечении пациентов с COVID-19 в России, МТС разработала тариф, в который входят 600 минут голосовых вызовов, 600 СМС, безлимитные звонки на номера МТС и 10 Гб мобильного интернета в месяц», — рассказал представитель оператора.

Первыми регионами, где врачам и медперсоналу будет предоставлена бесплатная связь, стали Москва и Республика Татарстан. Более 5 тыс. сотрудников инфекционных больниц начали получать инструкции по подключению с 30 апреля. Программа распространится и на другие регионы России, уточнили в компании.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Для подключения тарифа необходимо быть абонентом МТС, следовать инструкциям в СМС, которое придет от отправителя МТС и ввести USSD-команду (комбинацию цифр и символов).