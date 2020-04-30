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Пандемия коронавируса ,  
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МТС предложила врачам трехмесячную скидку 100% за мобильную связь

МТС MTSS ₽320,4 +0,38% Купить
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Компания МТС начала рассылать московским врачам СМС с сообщением о стопроцентной скидке на услуги связи на три месяца. На это обратили внимание пользователи социальной сети «ВКонтакте», представитель МТС подтвердил РБК эту информацию.

«Действительно, специально для врачей и медицинского персонала, задействованного в лечении пациентов с COVID-19 в России, МТС разработала тариф, в который входят 600 минут голосовых вызовов, 600 СМС, безлимитные звонки на номера МТС и 10 Гб мобильного интернета в месяц», — рассказал представитель оператора.

Первыми регионами, где врачам и медперсоналу будет предоставлена бесплатная связь, стали Москва и Республика Татарстан. Более 5 тыс. сотрудников инфекционных больниц начали получать инструкции по подключению с 30 апреля. Программа распространится и на другие регионы России, уточнили в компании.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Для подключения тарифа необходимо быть абонентом МТС, следовать инструкциям в СМС, которое придет от отправителя МТС и ввести USSD-команду (комбинацию цифр и символов).

Из-за коронавируса различные российские компании разрабатывают меры поддержки для врачей. Так, например, «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» еще в начале апреля объявили о бесплатных обедах для работников скорой помощи.

В Краснодарском крае мобильный оператор DANYCOM.Mobile передал местному минздраву мобильные устройства и сим-карты с бесплатным тарифом, предназначенные для сотрудников регистратур поликлиник и больниц, которые организуют и координируют выездной график врачей, а также медиков, которые выезжают к пациентам на дом.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, МТС, врачи
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