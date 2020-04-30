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СМИ назвали возможную причину смерти главы Ставрополя

Андрей Джатдоев
Андрей Джатдоев (Фото: ставрополь.рф)

Причиной смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева могли стать проблемы с сердцем. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах города.

По данным собеседника агентства, главе города стало плохо утром в четверг, 30 апреля, и медики рассматривают среди причин его смерти проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности. По словам собеседника агентства, самочувствие главы Ставрополя не ухудшалось, все произошло неожиданно. «Предполагают, что мог оторваться тромб», — сказал он.

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Общество
<p>Андрей Джатдоев</p>

Другой источник агентства рассказал, что утром Джатдоев общался по телефону с подчиненными, «был полон сил, давал задания». «Он собирался быть сегодня на рабочем месте, все было хорошо», — сказал собеседник, отметив, что новость о его смерти стала неожиданностью.

О смерти Андрея Джатдоева 30 апреля сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В пресс-службе администрации Ставрополя РБК заявили, что не дают комментариев на этот счет и не знают причин его смерти.

Джатдоев был главой Севастополя с октября 2016 года. До этого он возглавлял Ленинский район города, был первым замглавы городской администрации, а с 2012 года — главой горадминистрации.

Теги: Ставрополь, мэр
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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
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