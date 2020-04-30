СМИ назвали возможную причину смерти главы Ставрополя

Андрей Джатдоев (Фото: ставрополь.рф)

Причиной смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева могли стать проблемы с сердцем. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах города.

По данным собеседника агентства, главе города стало плохо утром в четверг, 30 апреля, и медики рассматривают среди причин его смерти проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности. По словам собеседника агентства, самочувствие главы Ставрополя не ухудшалось, все произошло неожиданно. «Предполагают, что мог оторваться тромб», — сказал он.

Другой источник агентства рассказал, что утром Джатдоев общался по телефону с подчиненными, «был полон сил, давал задания». «Он собирался быть сегодня на рабочем месте, все было хорошо», — сказал собеседник, отметив, что новость о его смерти стала неожиданностью.