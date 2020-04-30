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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Причины смерти чиновника официально не сообщаются
Андрей Джатдоев
Андрей Джатдоев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

На 58-м году жизни умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал он. Причины смерти чиновника губернатор не назвал.

https://www.instagram.com/p/B_l9tY4qfIg/

Последняя запись в Instsgram Джатдоева датирована вчерашним днем, 29 апреля. В ней он сообщает о первой смерти пациента от коронавируса в городе.

Источник ТАСС в медицинских кругах города сообщил, что мэру стало плохо утром 30 апреля. По предварительной версии, причиной смерти могло стать сердечно-сосудистое заболевание. Собеседник агентства уточнил, что смерть главы муниципалитета не связана с COVID-19.

«Пока никаких комментариев», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Ставрополя, отметив, что не на данный момент не владеют информацией о причинах смерти Джатдоева.

Главой Ставрополя Джатдоев был с октября 2016 года. До этого назначения он возглавлял Ленинский район, был первым заместителем администрации города, в 2012 году городская дума назначила его самого главой городской администрации.

Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: Ставрополье, Ставрополь, мэр
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