Причины смерти чиновника официально не сообщаются

Андрей Джатдоев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

На 58-м году жизни умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал он. Причины смерти чиновника губернатор не назвал.

https://www.instagram.com/p/B_l9tY4qfIg/

Последняя запись в Instsgram Джатдоева датирована вчерашним днем, 29 апреля. В ней он сообщает о первой смерти пациента от коронавируса в городе.

Источник ТАСС в медицинских кругах города сообщил, что мэру стало плохо утром 30 апреля. По предварительной версии, причиной смерти могло стать сердечно-сосудистое заболевание. Собеседник агентства уточнил, что смерть главы муниципалитета не связана с COVID-19.