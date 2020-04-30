Москвичам с COVID-19 и ОРВИ аннулировали 21,5 тыс. рабочих пропусков

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В Москве аннулировали 21,5 тыс. рабочих цифровых пропусков, которые оформили заболевшие ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Недействительными признали 8,5 тыс. пропусков больных COVID-19 и около 13 тыс. пропусков граждан с ОРВИ.

В столице с 15 апреля действует пропускной режим. Пациенты, у которых диагностированы коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы должны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируют, о чем жители получают уведомление по СМС или на электронную почту. Больные с ОРВИ могут оформить разовый пропуск для посещения врача.

За нарушение режима самоизоляции грозит штраф в размере 4 тыс. руб.