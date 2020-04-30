Москвичам с COVID-19 и ОРВИ аннулировали 21,5 тыс. рабочих пропусков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед» Общество, 12:29 Мишустин пообещал еще денег застрявшим за границей россиянам Общество, 12:25 Прокуратура проверит продажу в Сети данных желающих взять кредит россиян Общество, 12:15 Питер Брандт: хранить средства в USDT — глупо Крипто, 12:14 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 12:11 Кокорин отреагировал на иск ведущей Первого канала Спорт, 12:08 Учиться заново: «Макдоналдс» — о будущем индустрии общественного питания Pro, 12:08 Прокуратура попросила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Общество, 12:02 Власти Усть-Кутского района сообщили о состоянии избитых чиновников Общество, 12:02 Moody's назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании Бизнес, 12:00 Британский музей открыл онлайн-доступ к миллионам экспонатов Стиль, 11:58 Кто и зачем собирает большие данные Индустрия 4.0, 11:51  Москвичам с COVID-19 и ОРВИ аннулировали 21,5 тыс. рабочих пропусков Общество, 11:42 Как косметическая отрасль переживает вирусный кризис Партнерский материал, 11:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Москвичам с COVID-19 и ОРВИ аннулировали 21,5 тыс. рабочих пропусков

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве аннулировали 21,5 тыс. рабочих цифровых пропусков, которые оформили заболевшие ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Недействительными признали 8,5 тыс. пропусков больных COVID-19 и около 13 тыс. пропусков граждан с ОРВИ.

В столице с 15 апреля действует пропускной режим.  Пациенты, у которых диагностированы коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы должны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируют, о чем жители получают уведомление по СМС или на электронную почту. Больные с ОРВИ могут оформить разовый пропуск для посещения врача.

За нарушение режима самоизоляции грозит штраф в размере 4 тыс. руб.

Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Для оформления разрешения на передвижение по городу на личной машине необходимо не менее чем за пять часов до выезда указать госномер автомобиля. Для поездки на общественном транспорте к пропуску нужно привязать свою карту «Тройка» или иной безлимитный проездной билет.

Ранее власти столицы сообщили, что часть рабочих пропусков москвичей была аннулирована из-за неполной информации от их работодателей, которые не предоставили властям данные о численности персонала или занизили ее. В этой ситуации в мэрии посоветовали обращаться к работодателю.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Москва
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля
Общество
Власти Москвы предупредили о необходимости продления пропусков
Общество
Власти Москвы объяснили причины аннулирования части пропусков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter