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NYT сообщила об обнаружении десятков тел в грузовиках в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в грузовиках рядом с похоронным бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает New York Times.

По данным газеты, около 11.00 по местному времени (18.00 мск) 29 апреля жители соседних домов пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри.

По словам чиновника, который говорил с NYT на условиях анонимности, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

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Фото: John Moore / Getty Images

Как отмечает газета, пока неизвестно, могли ли эти люди быть заражены коронавирусом. В NYT отметили, что похоронные организации испытывают большую нагрузку в связи ростом количества смертей из-за COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число заразившихся COVID-19 составляет 1 039 909 человек. Скончались 60 966 заболевших, из них 18 076 приходится на Нью-Йорк.

Теги: Нью-Йорк
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