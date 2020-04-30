NYT сообщила об обнаружении десятков тел в грузовиках в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в грузовиках рядом с похоронным бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает New York Times.

По данным газеты, около 11.00 по местному времени (18.00 мск) 29 апреля жители соседних домов пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри.

По словам чиновника, который говорил с NYT на условиях анонимности, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Как отмечает газета, пока неизвестно, могли ли эти люди быть заражены коронавирусом. В NYT отметили, что похоронные организации испытывают большую нагрузку в связи ростом количества смертей из-за COVID-19.