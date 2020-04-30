Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией по COVID-19

В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди регионов России. Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше», — сказал Абзалов.

По его словам, там с 12 мая открываются торговые центры. Эксперт добавил, что при снятии карантинных мер их открывают в последнюю очередь из-за высокой посещаемости. По словам Абзалова, для смягчения мер важно, какой процент населения региона заразился и переболел коронавирусом. Также нужно учитывать заполняемость больниц, чтобы не допустить коллапса.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Калининградской области зафиксировано 326 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 66 заболевших, трое умерли. За последние сутки заразились 23 человека.