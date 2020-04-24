В Калининградской области ослабят ограничения из-за коронавируса

Антон Алиханов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Калининградской области со среды, 29 апреля, откроют непродовольственные магазины, которые ранее приостановили работу из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге после заседания оперштаба, трансляцию вел местный телеканал «Каскад ТВ».

«Мы планируем 29-го числа [апреля] открыть все непродовольственные магазины, дать им возможность работать», — отметил он.

Также с 4 мая в регионе начнут работать парикмахерские и салоны красоты. По словам Алиханова, работать смогут те учреждения и организации, которые не названы закрытыми в постановлении властей.

Глава Калининградской области подчеркнул, что в постановление властей будет включен свод санитарно-эпидемиологических правил на основе рекомендаций главы Роспотребнадзора Анны Поповой для каждого вида бизнеса.