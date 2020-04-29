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В Московской области раскрыли подпольное производство шоколада «Аленка»

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции обнаружили в Московской области подпольный цех по производству поддельных кондитерских изделий известной российской торговой марки. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видеозаписи ведомства видно, что речь идет о шоколаде «Аленка». «По внешним признакам отличить подделку от оригинала было практически невозможно», — подчеркнула Волк.

Поддельный цех был расположен в промышленной зоне деревни Ликино и работал в течение нескольких месяцев. Всего на незаконном производстве были задействованы не менее десяти сотрудников без медицинских книжек.

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В ходе осмотра помещения полицейские изъяли более 58 тыс. шоколадных плиток, около 270 упаковок с этикетками «Аленки». По ее словам, ущерб, нанесенный компании-правообладателю («Красному Октябрю»), превысил 19 млн руб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания организаторов подпольного цеха.

Теги: Московская область, производство, шоколад, подпольный цех
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