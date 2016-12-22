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В Саранске мужчина похитил 18 т шоколада для уплаты долгов
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В Саранске мужчина похитил 18 т шоколада для уплаты долгов
Общество, 09:30
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В Саранске мужчина похитил 18 т шоколада для уплаты долгов

В Саранске в суд направили уголовное дело в отношении мужчины, похитившего 18 т шоколада. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили следователи, 54-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работая водителем-экспедитором, в августе 2016 года вывез с территории автостоянки шоколадную продукцию на грузовом автомобиле. Указывается, что похищенное он направил на уплату долгов. Сумма ущерба составила 2,5 млн руб.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере).

В мае в Волгограде задержали двоих подозреваемых в краже 1,5 т красной икры. Третьего подозреваемого объявили в федеральный розыск. По данным следствия, они демонтировали металлическую стену склада в Дзержинском районе и похитили оттуда более 7 тыс. банок с красной икрой, 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции на общую сумму 3 млн руб.

Теги: Хищение , кража , шоколад
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