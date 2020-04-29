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Замглавы Крымской железной дороги задержали по делу о продаже вагонов

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Сотрудники УФСБ России задержали заместителя генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога». Как сообщает Главное следственное управление СК по Республике Крым и городу Севастополю, он является подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в сентябре 2018 года «должностное лицо» заключило договор о продаже 54 вагонов. Общая сумма сделки составила более 11 млн руб., хотя оценка стоимости принадлежащих государству вагонов определена не была. В документах при этом была указана их непригодность к эксплуатации.

Позже по результатам оценочного исследования выяснилось, что рыночная стоимость проданного имущества составила свыше 20 млн руб. В результате 9 млн руб. для ФГУП стали упущенной выгодой.

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Фото: МВД РФ

В СК сообщили, что в настоящее время следователи Крымского следственного отдела на транспорте устанавливают обстоятельства совершенного преступления, проводят необходимые следственные действия.

Имя задержанного в сообщении СК не называется.

В декабре прошлого года следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК завели дело на первого заместителя начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями, которые привели к перечислению более 1,5 млрд руб. за невыполненные работы при ремонте участка железнодорожных путей в районе Краснодара.

Теги: Крымская железная дорога, СК
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