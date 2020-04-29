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Пандемия коронавируса ,  
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Участников хоровода в Нижнем Новгороде привлекли к ответственности

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости
Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В Нижнем Новгороде четыре человека привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции, говорится в публикации на сайте регионального главка МВД.

По данным полиции, двое задержанных участвовали в массовых гуляниях на территории Стригинского бора, еще двое привлечены к ответственности за нахождение в общественном месте вопреки ограничениям. В отношении всех граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

«Полиция продолжает проведение необходимых мероприятий по установлению личностей других участников события», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в группе «Типичный Нижний» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором было показано, как группа людей водит хоровод у костра. По словам автора видео, действие происходило в Стригинском бору 26 апреля, когда в регионе уже действовал запрет на массовые скопления людей. 27 апреля издание «Город N» сообщило о том, что полиция начала доследственную проверку по данному делу.

В Нижегородской области коронавирусом заражены 1794 человека (плюс 131 за сутки), сообщал оперштаб. В регионе выздоровели 177 заболевших, умерли 11 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Нижний Новгород, самоизоляция, гуляния
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