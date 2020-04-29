Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии. Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома.

«Важно, чтобы предприятия по переработке говядины, свинины и птицы («мясо и птица») в цепи поставок продовольствия продолжали работать и выполнять заказы, чтобы обеспечить непрерывные поставки белка для американцев», — говорится в документе.

По мнению Трампа, приостановка работы ряда предприятий по переработке мяса из-за выявления у их сотрудников коронавируса может подорвать «важнейшую инфраструктуру» во время режима ЧП в США.

Он привел в пример, что закрытие одного крупного предприятия по переработке говядины может привести к потере более 10 млн порций мяса за один день.