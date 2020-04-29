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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии. Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома.

«Важно, чтобы предприятия по переработке говядины, свинины и птицы («мясо и птица») в цепи поставок продовольствия продолжали работать и выполнять заказы, чтобы обеспечить непрерывные поставки белка для американцев», — говорится в документе.

По мнению Трампа, приостановка работы ряда предприятий по переработке мяса из-за выявления у их сотрудников коронавируса может подорвать «важнейшую инфраструктуру» во время режима ЧП в США.

Он привел в пример, что закрытие одного крупного предприятия по переработке говядины может привести к потере более 10 млн порций мяса за один день.

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Общество
Дональд Трамп

«Соответственно, я считаю, что мясо и птица в цепи поставок продовольствия отвечают критериям, указанным в разделе 101 (b) закона (50 U. S. C. 4511 (b) ) [о национальной обороне]», — заключил президент США.

Ранее стало известно, что крупнейший переработчик свинины Smithfield Foods закрыл несколько американских заводов из-за вспышки коронавируса среди сотрудников, что вызвало обеспокоенность по поводу поставок мяса в страну и безопасности рабочих. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм рассказала в интервью Fox News, что завод в Су-Фолс могут вновь открыть в ближайшее время.

Другой переработчик Hormel Foods закрыл два производства мяса индейки в Миннесоте.

Теги: Дональд Трамп, предприятия, мясо, оборонное предприятие, коронавирус
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